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Оккупанты минируют Херсонщину боеприпасами прошлого столетия - разведка

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 10:07

Для минирования Херсонской области российские военные завезли на оккупированную территорию боеприпасы 50-х годов прошлого века.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно сооружают дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения".

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Подробности: По данным разведки, на оккупированную территорию прибыла колонна российских военных грузовиков с минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Присвоив средства на утилизацию, российское командование направило боеприпасы на передовую.

При попытке установить минные заграждения на этих боеприпасах уже подорвалось несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских войск. Военное руководство классифицировало это как несчастный случай.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 9 июня утром оккупанты обстреляли село Твердомедово Херсонской области, ранены двое гражданских.

Темы: война
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