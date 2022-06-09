Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты минируют Херсонщину боеприпасами прошлого столетия - разведка

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 10:07

Для минирования Херсонской области российские военные завезли на оккупированную территорию боеприпасы 50-х годов прошлого века.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно сооружают дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения".

Подробности: По данным разведки, на оккупированную территорию прибыла колонна российских военных грузовиков с минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Присвоив средства на утилизацию, российское командование направило боеприпасы на передовую.

При попытке установить минные заграждения на этих боеприпасах уже подорвалось несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских войск. Военное руководство классифицировало это как несчастный случай.

Напомним: 9 июня утром оккупанты обстреляли село Твердомедово Херсонской области, ранены двое гражданских.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону

Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину

Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ РФ – СМИ

Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников

Из "Азовстали" вышли 2449 защитников, все они в ОРДО – источник

Все новости...
война
Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников
Как заставить Медведчука, Козака и Фридмана поддержать украинскую армию
Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
Последние новости
18:03
Украинцы смогут обменять наличную гривну на шведские кроны
17:46
видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"
17:42
ЕК пригрозила Венгрии судом: дискриминирует иностранцев ценами на топливо
17:38
В Европе находятся 4,8 миллиона украинских беженцев – ООН
17:37
Премьер-лига Англии приостановила соглашение с российским транслятором
17:21
Шкарлет об офлайн-обучении с 1 сентября: решения будут приниматься на местах
17:14
Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
17:10
Финкомитет поддержал законопроект, который защитит участников войны от коллекторов
17:03
Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку
17:03
Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину
Все новости...