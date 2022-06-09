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У Кадырова надеются на конец войны к концу года

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 12:20
У Кадырова надеются на конец войны к концу года
кадыров и делимханов

Депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что война не может продолжаться дольше, чем к концу 2022 года.

Источник: Делимханов в интервью кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Делимханова: Надеемся (что война закончится к концу года – ред.). Я думаю, больше продолжаться не будет.

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Детали: По его словам, "конец будет", потому что предпосылки к этому уже есть.

Делимханов говорит, что кадыровцы останутся на войне до конца.

Напомним: В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской Республики, сообщает Главное управление разведки.

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Темы: КадыроввойнапропагандаРосcия
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