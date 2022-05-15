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Разведка посчитала кадыровцев на войне в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 11:46
Разведка посчитала кадыровцев на войне в Украине
фото: тасс

В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской Республики, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Дословно: "Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и свыше шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию".

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Детали: Разведка напоминает, что боевики Кадырова пришли в Украину во втором эшелоне наступления, занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

Позже кадыровцам приказали останавливать убегавшие подразделения россиян и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать.

Теперь оккупанты из Чечни переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok.

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Напомним: Российские журналисты утверждают, что подразделения, подчиняющиеся главе Чечни Рамзану Кадырову, ежедневно несут потери погибшими и ранеными, но это хорошо скрывается PR-технологиями.

Темы: КадыровРосcиявойнапропаганда
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