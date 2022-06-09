Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников озвучил новые цели Украины по оружию, среди них – самолеты и ПВО

Елена РощинаЧетверг, 9 июня 2022, 12:55
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников сообщил, какое оружие стремится в дальнейшем получить Украина: среди целей есть боевые самолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: Алексей Резников в Facebook

Детали: По словам министра, следующие цели Украины по вооружению таковы:

  • Получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • Обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;
  • Договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде цельных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;
  • Привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. "Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием", – пояснил Резников.
  • Получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Прямая речь: "Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России.

Российский Молох (божество, которому приносили в жертву людей, – ред.) имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго.

Поэтому мы подчеркиваем: Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей".

Детали: Резников не может сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием, но благодарен странам, которые поддерживают Украину. В частности, это США, Великобритания, Польша, страны Балтии.

ВИДЕО ДНЯ

Министр признал, что украинские волонтеры "за счет скорости и гибкости" успешно закрывают целый ряд важных потребностей: "Это касается и БПЛА, и средств связи, и некоторых других компонентов, по которым государство работает еще не в полной мере".

Прямая речь: "Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, получает мощное сопротивление, несет огромные потери. Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта".

Темы: оружиеУкраинавойнаРезников
Главное сегодня

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Все новости...
оружие
Польские "Крабы" готовы к бою: Резников отчитался о полученном оружии
США подготовили план обучения украинских военных использованию РСЗО
Британское СМИ россиянина написало о превосходстве РФ над Украиной в оружии
Последние новости
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
23:00
НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов для бюджета
22:54
фотоУмер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюковки" Анатолий Василенко
22:45
В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде
Все новости...