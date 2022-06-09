Резников озвучил новые цели Украины по оружию, среди них – самолеты и ПВО

Министр обороны Алексей Резников сообщил, какое оружие стремится в дальнейшем получить Украина: среди целей есть боевые самолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: Алексей Резников в Facebook

Детали: По словам министра, следующие цели Украины по вооружению таковы:

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Получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

Обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

Договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде цельных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;

Привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. "Советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние, а от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием", – пояснил Резников.

Получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Прямая речь: "Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России.

Российский Молох (божество, которому приносили в жертву людей, – ред.) имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго.

Поэтому мы подчеркиваем: Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей".

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Детали: Резников не может сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием, но благодарен странам, которые поддерживают Украину. В частности, это США, Великобритания, Польша, страны Балтии.

Министр признал, что украинские волонтеры "за счет скорости и гибкости" успешно закрывают целый ряд важных потребностей: "Это касается и БПЛА, и средств связи, и некоторых других компонентов, по которым государство работает еще не в полной мере".

Прямая речь: "Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, получает мощное сопротивление, несет огромные потери. Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта".