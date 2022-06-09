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Контроль на вокзале Киева: пассажиров просят приходить заранее, уже находили оружие

Елена РощинаЧетверг, 9 июня 2022, 14:40
Контроль на вокзале Киева: пассажиров просят приходить заранее, уже находили оружие
Металлоискатели на вокзале в Киеве, фото Укрзалізниці

На входе в центральный железнодорожный вокзал Киева полноценно заработала комплексная система осмотра для повышения безопасности, в "Укрзалізниці" просят пассажиров приходить за 30-40 минут до рейса. 

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский во время презентации системы 9 июня, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Камышина: "За вчерашний день мы пропустили 7 тысяч человек. И только вечером в течение 45 минут была "пробка" на входе.

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Наша задача сделать так, чтобы нормой прохождения контроля безопасности на входе в вокзал стали три минуты и не более 10 минут – в пиковое время работы вокзала. В этом нам помогает наша сестринская компания – Международный аэропорт "Борисполь".

Детали: 8 июня сообщалось, что на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева установили металлоискатели и рентгено-телевизионные интроскопы для проверки содержания багажа пассажиров.

Как выяснилось, технику предоставил Международный аэропорт "Борисполь" (Киев). В среду был первый тестовый день, в четверг – первый рабочий.

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Александр Перцовский сказал, что в связи с усиленным контролем пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за 30-40 минут до рейса, что позволит спокойно "пройти контроль, зайти на вокзал, выпить кофе или чай, сесть в поезд и уехать".

Он добавил: если пассажир спешит на поезд, который должен отправиться вскоре, он может обратиться к дежурным вокзала, которые будут находиться, в частности, снаружи здания. Они помогут оперативно пройти контроль и попасть на поезд.

Перцовский сообщил, что служебные собаки кинологической службы "Борисполя" также будут дежурить на вокзале, помогая специалистам по безопасности проводить мероприятия по контролю.

По его словам, за первый день тестовой работы зарегистрировано 20 случаев попыток пронести на территорию вокзала запрещенные вещи. Из них – шесть случаев попыток пронести оружие.

Прямая речь Перцовского: "После тестирования мы будем идти за пассажиропотоком. Киев генерирует приблизительно 65-70% пассажиропотока. Так что работать будем соответственно с городами-миллионниками. 

В каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию".

Темы: КиевУкрзализныцявойна
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