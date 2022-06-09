Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Контроль на вокзале Киева: пассажиров просят приходить заранее, уже находили оружие

Елена РощинаЧетверг, 9 июня 2022, 14:40
Металлоискатели на вокзале в Киеве, фото Укрзалізниці

На входе в центральный железнодорожный вокзал Киева полноценно заработала комплексная система осмотра для повышения безопасности, в "Укрзалізниці" просят пассажиров приходить за 30-40 минут до рейса. 

Источник: глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и глава "Пассажирской компании" УЗ Александр Перцовский во время презентации системы 9 июня, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Камышина: "За вчерашний день мы пропустили 7 тысяч человек. И только вечером в течение 45 минут была "пробка" на входе.

Наша задача сделать так, чтобы нормой прохождения контроля безопасности на входе в вокзал стали три минуты и не более 10 минут – в пиковое время работы вокзала. В этом нам помогает наша сестринская компания – Международный аэропорт "Борисполь".

Детали: 8 июня сообщалось, что на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева установили металлоискатели и рентгено-телевизионные интроскопы для проверки содержания багажа пассажиров.

Как выяснилось, технику предоставил Международный аэропорт "Борисполь" (Киев). В среду был первый тестовый день, в четверг – первый рабочий.

Александр Перцовский сказал, что в связи с усиленным контролем пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за 30-40 минут до рейса, что позволит спокойно "пройти контроль, зайти на вокзал, выпить кофе или чай, сесть в поезд и уехать".

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил: если пассажир спешит на поезд, который должен отправиться вскоре, он может обратиться к дежурным вокзала, которые будут находиться, в частности, снаружи здания. Они помогут оперативно пройти контроль и попасть на поезд.

Перцовский сообщил, что служебные собаки кинологической службы "Борисполя" также будут дежурить на вокзале, помогая специалистам по безопасности проводить мероприятия по контролю.

По его словам, за первый день тестовой работы зарегистрировано 20 случаев попыток пронести на территорию вокзала запрещенные вещи. Из них – шесть случаев попыток пронести оружие.

Прямая речь Перцовского: "После тестирования мы будем идти за пассажиропотоком. Киев генерирует приблизительно 65-70% пассажиропотока. Так что работать будем соответственно с городами-миллионниками. 

В каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию".

Темы: КиевУкрзализныцявойна
Главное сегодня

ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

Все новости...
Киев
Президент "Киевгорстроя" о возобновлении продаж квартир: "Ни о чем"
Часть дома на Лобановского в Киеве, в который попала ракета, снесут
Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье после 24 февраля: глава "Киевгорстроя"
Последние новости
05:00
В МАГАТЭ предупредили о "смертельном ударе" от Ирана по возобновлению ядерного соглашения
04:05
На юге ВСУ уничтожили российский "Град"
03:22
ISW: Россиянам будет трудно взять Славянск из-за Северского Донца
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
Все новости...