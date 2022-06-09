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Ракету по Житомирщине запустили со стороны Беларуси – ОВА

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 16:46
фото иллюстративное

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что ракета, которой оккупанты ударили по Новограду-Волынскому ночью на 9 июня, вылетела со стороны Беларуси.

Источник: Бунечко у Telegram

Прямая речь Бунечко: "По предварительной информации, ракета, которая сегодня ночью попала в многоэтажное здание в Новограде-Волынском, могла быть выпущена из самолета со стороны Беларуси".

Детали: Бунечко не уточнил, пересек ли самолет украинскую границу, или ударил из самой Беларуси.

Предыстория: Россияне нанесли ракетный удар около 1 часа ночи 9 июня.

Ракета оккупантов повредила многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Информации о погибших и пострадавших нет.

Темы: Житомирская областьобстрелвойнаРосcия
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