Ракету по Житомирщине запустили со стороны Беларуси – ОВА
Четверг, 9 июня 2022, 16:46
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что ракета, которой оккупанты ударили по Новограду-Волынскому ночью на 9 июня, вылетела со стороны Беларуси.
Источник: Бунечко у Telegram
Прямая речь Бунечко: "По предварительной информации, ракета, которая сегодня ночью попала в многоэтажное здание в Новограде-Волынском, могла быть выпущена из самолета со стороны Беларуси".
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Детали: Бунечко не уточнил, пересек ли самолет украинскую границу, или ударил из самой Беларуси.
Предыстория: Россияне нанесли ракетный удар около 1 часа ночи 9 июня.
Ракета оккупантов повредила многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Информации о погибших и пострадавших нет.
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