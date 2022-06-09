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Ситуация в областях: ракетный удар по Житомирщине, многочисленные обстрелы на Донбассе

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 09:16
Последствия российских обстрелов в Луганской области. Фото с Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Российские захватчики продолжают активно обстреливать восток и юг Украины, в результате чего есть погибшие в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в города на Херсонщине оккупанты уже перевозят свои семьи.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 9 июня, Житомирская ОВА в Facebook

Детали: В Днепропетровской области ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть поврежденные дома, последствия выясняются. Люди не пострадали.

Сумская обалсть: поздно вечером были обстрелы приграничных территорий из минометов и артиллерии. Ночью – тихо, даже без тревог.

По Житомирской области ночью враг нанес ракетный удар. Повреждено здание. Погибших и пострадавших нет. Детали уточняются. 

Позже в Житомирской ОВА сообщили, что удар россияне нанесли около 1 часа ночи 9 июня. Ракета оккупантов повредила многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Сейчас информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Харьковская область – ночь снова с обстрелами. В результате российских ударов с РСЗО в Новобаварском районе Харькова произошли пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке. Предварительно, два человека погибли, четверо получили ранения. По области подвергались обстрелам Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Информация уточняется.

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Луганщина: Северодонецк – в эпицентре событий. Вечером оккупанты дважды попали по "Азоту". Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех по производству аммиака. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Катериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград, что под Северодонецком. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар. По области 4 человека погибли, 5 – ранены.

Донецкая область: активные боевые действия по всей линии фронта. Враг нанес ракетные удары по Бахмуту, Кураховому, с. Щурово, бил из тяжелой артиллерии по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке. За сутки 4 человека погибли, 11 ранены. Область остается без газа. Частично – без воды и электричества. К более чем 330 населенным пунктам, где отсутствует электроснабжение, добавился Торецк – во время обстрела повреждена линия 110 кВт. Идет эвакуация населения из контролируемой части территории области.

Николаевская область: ночью оккупанты обстреляли Ингульскую общину. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Потерпевших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Один человек погиб. Повреждены жилые дома. Николаевский район: ночью в результате обстрелов Куцурубской общины в с. Прибужское повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

Херсонская область: ситуация остается напряженной. Громкие взрывы в течение дня и ночи были слышны и в Херсоне, и в пригородах. Больше недели в самом Херсоне и во многих тергромадах нет мобильной и интернет связи, проблемы со снятием наличных, в частности, пенсий. В то же время оккупационные власти заявляют о запуске своего интернета, который будет блокировать доступ к украинским сайтам. В Херсоне и больших городах стала появляться информация о том, что оккупанты перевозят в города свои семьи.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях.

Темы: Украинавойнажертвы
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