Россияне сожгли Ледовый дворец Северодонецка

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел.

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5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города.

Рашисты забросали Ледовыми снарядами.

Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка".