Россияне сожгли Ледовый дворец Северодонецка
Четверг, 9 июня 2022, 22:25
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел.
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