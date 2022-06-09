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Россияне сожгли Ледовый дворец Северодонецка

Мазуренко Алена Четверг, 9 июня 2022, 22:25
фото: ТГ Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел.

5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города.

Рашисты забросали Ледовыми снарядами.

Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка".

 

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Темы: СеверодонецкРосcияоккупациявойна
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