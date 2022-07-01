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"Энергоатом" объяснил, почему не может передать МАГАТЭ данные о ситуации на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 01:03
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Из-за отключенного оператора связи Vodafone в Энергодаре не имеют возможности передать МАГАТЭ данные о текущей ситуации на Запорожской АЭС.

Источник: президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В Энергодаре снова отключен Vodafone, у которого есть контракт с МАГАТЭ на передачу оперативных данных из Запорожской атомной станции. Как всегда, эти данные накапливаются на серверах станции, но передать их сегодня невозможно из-за отключенной связи".

Детали: В то же время он подчеркнул, что особо не рассчитывает на понимание МАГАТЭ или на скорую реакцию со стороны Агентства на провокации, которые готовятся оккупантами на ЗАЭС.

"Из опыта общения с МАГАТЭ мы видим, что секретариат Агентства находится под очень сильным влиянием России, там работают многие российские чиновники", - пояснил глава Энергоатома.

Он подчеркнул, что, согласно процедуре, установленной нашим законодательством, о ситуации на АЭС так или иначе будет проинформирован МАГАТЭ.

Напомним: В оккупированном Энергодаре могут отключить украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров, а также заблокировать работу украинской банковской системы.

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Темы: ЗАЭСЭнергоатомвойна
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