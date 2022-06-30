Энергодар: оккупанты могут полностью отключить украинскую связь

В оккупированном Энергодаре могут отключить украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров, а также заблокировать работу украинской банковской системы.

Источник: законно избранный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "В Энергодаре оккупанты прекратили выдавать так называемую "материальную единовременную помощь" пенсионерам по 10 тысяч рублей. То ли деньги кончились, то ли уже набрали достаточно паспортных данных от пожилых людей для дальнейших мошеннических манипуляций с фейковыми референдумами или чем-то вроде того.

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Решисты объявили, что в Энергодаре открылся пункт приема документов для оформления гражданства России и принялись делать широкую рекламную кампанию бумажки с самым низким в мире рейтингом".

Детали: Орлов добавил, что по Энергодару активно распространяются слухи о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне.

29 июня это повлекло за собой большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт.

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"Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно", – отметил Орлов.

В течение последней недели россияне снова взялись и за местных интернет-провайдеров.

"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или хотя бы сделать такую ​​попытку. Именно такая цель одна из приоритетных для оккупантов", – заявил мэр.