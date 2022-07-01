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Оккупанты воруют оборудование из шахты на Луганщине – ОВА

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 08:42
Оккупанты воруют оборудование из шахты на Луганщине – ОВА
шахта в золотом, фото: вільне радіо

Российские оккупанты вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом на Луганщине, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: Глава ОВА подчеркивает, что эвакуация из Лисичанска невозможна. Власти просят людей находиться в укрытиях, поскольку мощные обстрелы продолжаются без остановки.

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Между тем, на оккупированных территориях россияне начали массовый грабеж имущества. К примеру, россияне вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом.

По словам Гайдая, россияне провели штурмовые действия в районах Тополовки и северной части Вовчоярки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.

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Предыстория: Генштаб сообщал, что на Лисичанском направлении оккупанты имеют частичный успех.

Темы: ЛисичанскЛуганская областьвойнаРосcия
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