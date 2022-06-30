ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

На Лисичанском направлении оккупанты имеют частичный успех, однако ВСУ отразили вражеские штурмы на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Вовчояровка и Малорязанцево, частично преуспевающий, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти".

Детали: На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков.

Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

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Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка украинские воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Вернополье и Красная Поляна.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов на направлениях Николаевка – Спирное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС украинские защитники успешно пресекли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10".

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения вооруженных сил республики Беларусь используют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы украинских позиций. Вел воздушную разведку БПЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена", - констатировали в Генштабе.