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Британская разведка рассказала, сколько "доброй воли" было в бегстве россиян со Змеиного

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 10:49

Британская разведка отреагировала на отступление россиян с острова Змеиный, отметив, что причиной такого шага стала растущая уязвимость от украинских ударов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

30 июня 2022 года Министерство обороны России объявило об уходе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль главных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

В Минобороны Британии напоминают, что Вооруженные силы Украины на протяжении последних недель наносили удары по российскому гарнизону с использованием ракетных и беспилотных ударов. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы воспрепятствовать российским военно-морским кораблям, пытавшимся пополнить запасы на острове.

"Россия скорее всего отошла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", - говорится в обзоре.

 

Отдельно британская разведка обращает внимание на заявления российских сухопутных сил о захвате села Привиль к северо-западу от Лисичанска на Донбассе.

"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ", - говорится в обзоре.

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Темы: войнаразведкаВеликобританияРосcия
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