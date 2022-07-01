Украинцы не готовы отдавать земли за мир – опрос
89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.
Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС
Дословно социологи: "Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украиной территорий, которые она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)".
Детали: 66% опрошенных заявили, что считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Вариант достижения мира, при котором Украина претендует только на территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81% украинцев.
Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.
Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.
Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.
Предыстория:
- В мае сообщалось, что 82% украинцев не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира.