Украинцы не готовы отдавать земли за мир – опрос

89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС

Дословно социологи: "Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украиной территорий, которые она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)".

Детали: 66% опрошенных заявили, что считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Вариант достижения мира, при котором Украина претендует только на территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81% украинцев.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Предыстория: