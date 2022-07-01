Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы не готовы отдавать земли за мир – опрос

Ирина БалачукПятница, 1 июля 2022, 11:11
Изображение mdstyle с сайта Pixabay

89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС

Дословно социологи: "Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украиной территорий, которые она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)". 

 

Детали: 66% опрошенных заявили, что считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Вариант достижения мира, при котором Украина претендует только на территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81% украинцев. 

 

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Предыстория: 

Темы: УкраинавойнаКрымДонбасс
Главное сегодня

Тайра рассказала о российском плене и где ее держали

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

США предоставляют Украине две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

видеоРоссияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

Все новости...
Украина
Авиация накрыла оккупантов на Луганщине: задержали продвижение на Лисичанск
90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО – опрос
ОБСЕ из-за вето РФ прекращает работу проектов в Украине
Последние новости
03:08
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
02:47
Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный
02:10
Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"
01:26
Оккупанты начали раздавать российские паспорта в Донецке
01:10
В июле Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса
00:40
видеоИз-за вражеских обстрелов в Бахмуте – 5 раненых, среди них – ребенок
00:15
За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий
23:49
Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь: Существенно усилит нашу ПВО
23:29
Зеленский: Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи
22:58
В списке на обмен 29 июня была только одна женщина – "Азов"
Все новости...