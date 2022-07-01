90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО – опрос
Подавляющее большинство украинцев хочет, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО.
Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС
Дословно социологи: "Украинцы также едины в желаниях и ожиданиях вступления в Европейский Союз и НАТО. 90% респондентов на национальном уровне хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, при этом самые низкие показатели на Востоке и Юге на уровне 84%".
Детали: Стремление вступить в НАТО поддерживают большинство респондентов – 73%. На юге и востоке таковых соответственно 65% и 59%.
Сообщается, что мужчины статистически больше, чем женщины, хотят и ожидают, что Украина станет государством-членом НАТО. А младшие респонденты хотят в НАТО и ожидают членства в ЕС больше, чем старшие респонденты.
Социологи напомнили, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО.
Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.
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Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.
Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.
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Предыстория:
- 23 июня лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.
- На следующий день президент Владимир Зеленский призвал пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.