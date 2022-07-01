В Кремле отреагировали на обстрел Одесской области – врут, что не стреляют по жилым домам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после российских ракетных ударов по Одесской области, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек, продолжает врать, что РФ не стреляет по гражданским целям.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре".

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Детали: Песков продолжил врать, что российские военные якобы "работают по складам военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных, и националистических элементов".

За другими деталями он посоветовал обращаться в Минобороны.

В МВД Украины подчеркнули, что никаких военных объектов вблизи уничтоженных жилого дома и базы отдыха в Сергеевке нет.

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