Обстрел курорта в Одесской области: количество жертв возросло до 19

По состоянию на 8:30 утра в результате ночных ракетных ударов по курортному поселку Сергеевка Белгород-Днестровскому району Одесской области по меньшей мере 18 человек погибли, среди них 2 ребенка, еще более 30 получили ранения. По состоянию на 11:45 СБУ сообщила о 19 погибших.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, ГСЧС в Telegram, СБУ, Общественное

Дословно ГСЧС: "При разборе завалов девятиэтажного жилого дома в пгт Сергеевка дополнительно изъяли тела 2 человек. Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются".

Детали: В результате удара по территории базы отдыха в пгт Сергеевка погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.

По состоянию на 6:00 в результате удара по многоэтажке, по данным Братчука, було 14 погибших и 30 травмированных, среди которых три ребенка.

Общественное со ссылкой на ГСЧС в 11:13 сообщило, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке в Сергеевке, сейчас в квартирах остаются домашние животные.

В то же время отмечается, что под завалами на базе отдыха рядом могут быть люди.

ВИДЕО ДНЯ

Российские захватчики ударили по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области тремя ракетами Х-22, которые запустили из направления Черного моря.

Рятувальники розбирають завали після влучання російської ракети у житловий 9-поверховий будинок у смт Сергіївка Одеської області. Відео ДСНС pic.twitter.com/SoOGsf1QHQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 1, 2022

СБУ по этому факту начала производство по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Что предшествовало: Ночью Братчук сообщил, что в Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты, в результате чего есть погибшие.



Позже заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне нанесли ракетные удары по селу Сергеевка.