Россияне в пятницу запустили 12 ракет по Николаеву

Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram и глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: Мэр рассказал, что оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

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Ким рассказал, что из 12 запущенных ракет часть сбила ПВО, жертв нет.

Также за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и повреждена крыша).

Между тем, спасатели завершили поисковые работы и разбор конструктивных элементов в пятиэтажном жилом доме, куда 29 июня попала российская ракета.

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В общей сложности деблокировали из-под завалов тела 8 погибших.

Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку.