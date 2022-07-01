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Россияне в пятницу запустили 12 ракет по Николаеву

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 15:43
фото иллюстративное, getty images

Утром 1 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов – по городу было выпущено 12 ракет.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram и глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: Мэр рассказал, что оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

Ким рассказал, что из 12 запущенных ракет часть сбила ПВО, жертв нет.

Также за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и повреждена крыша).

Между тем, спасатели завершили поисковые работы и разбор конструктивных элементов в пятиэтажном жилом доме, куда 29 июня попала российская ракета.

В общей сложности деблокировали из-под завалов тела 8 погибших.

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Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. 

Темы: Николаевобстрелвойна
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