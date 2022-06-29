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Николаев: Россияне ударили в многоэтажку, количество погибших возросло

Анастасия Калатур, Елена РощинаСреда, 29 июня 2022, 06:50
Николаев, следствие ракетного удара 29 июня, фото ГСЧС

В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: россияне попали в многоэтажку, четверо погибших и пятеро раненых.

Источник: глава ОГА Николаевщины Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич, ГСЧС и "Суспільне"

Детали: Около 06:30 в г. Николаев в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом с последующим разрушением с 3 по 5 этаж.

По состоянию на 08:30 при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме спасен 1 человек.

Также разрушены около 10 частных гаражей. Пожар в частных гаражах локализован на площади 300 кв, сообщили спасатели.

Обновление: По состоянию на 8:20 было известно о 5 раненых и 3 погибших. По состоянию на 10:30 найдено тело еще одного человека, таким образом количество погибших возросло до четырех, сообщил пресс-секретарь ГСЧС Артем Вагин.

Ранее сообщалось, что ранение получил сотрудник ГСЧС.

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Сенкевич просил всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги, а также не публиковать фото с мест обстрелов.

Воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 03:06 до 07:05.

Темы: Николаеввойна
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