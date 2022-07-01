В Турции завершается подготовка трех Bayraktar для Украины

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что завершается подготовка трех безоплатных Bayraktar Tb2, которые отправятся в Украину в рамках инициативы "Народный Байрактар".

Источник: Боднар в Twitter

Прямая речь: "Слова с делом не расходятся – завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках программы "Народный Байрактар".

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Что было раньше: Турецкая компания Baykar заявила, что передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2", на которые украинцы за несколько дней смогли собрать 600 миллионов гривен, бесплатно.

Предыстория:

Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков 22 июня открыли сбор средств на беспилотники для ВСУ. Целью было собрать 500 млн гривен на 3 "Байрактара".

Украинцы справились за 3 дня, собрав вместе 600 миллионов гривен.