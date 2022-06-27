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У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 21:15
У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно
байрактар. фото: getty images

Производитель беспилотников "Байрактар" восторжен солидарностью украинцев по сбору средств через благотворительный фонд Сергея Притулы, поэтому передаст беспилотники бесплатно.

Источник: заявление на twitter-странице производителя Baykar

Дословно: "Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней.

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Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов".

Что было раньше: Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков открыли сбор средств, в котором попросили украинцев собрать 450 млн. гривен на три БПЛА Bayraktar. Однако украинцы справились за 3 суток, собрав на четыре беспилотника из запланированных троих.

Темы: байрактарСергей Притула волонтерыоружие
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