Оккупанты провели тренировку возле "Крымского моста", напустили дыма
Пятница, 1 июля 2022, 16:42
Оккупанты потренировались защищать "Крымский мост", соединяющий украинский полуостров с Краснодарским краем, сооружение затянуло клубами дыма, а на самом мосту произошло ДТП.
Источник: социальные сети, марионеточный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram
Прямая речь Аксенова: "По поводу задымления в районе "Крымского моста", о котором пишут СМИ и телеграмм-каналы. Правоохранительные органы проводят обучение в районе этого стратегического объекта".
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Детали: По словам Аксенова, опасности для людей и моста нет. Но именно во время проведения учений на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Сейчас ситуацию контролируют силовики.
Что предшествовало:
- 16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.
- 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
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