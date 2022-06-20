Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море
Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенный Россией "Черноморнефтегазу".
Источник: "Крыминформ", российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов в Telegram, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь Аксенова: "Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей".
Прямая речь Гончаренко: "Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян".
Детали: По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны пытаются проводить спасательные работы.
По данным крымской коллаборантки Ольги Ковитиди, в результате ракетного удара, три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения. Добыча сейчас прекращена.
Предыстория:
- В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойка" поближе к Крыму.
- 23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойка" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.
- В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.