Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенный Россией "Черноморнефтегазу".

Источник: "Крыминформ", российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов в Telegram, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей".

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Прямая речь Гончаренко: "Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян".

Детали: По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны пытаются проводить спасательные работы.

По данным крымской коллаборантки Ольги Ковитиди, в результате ракетного удара, три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения. Добыча сейчас прекращена.

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