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Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море

"Украинская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 13:15
Фото скриншот

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенный Россией "Черноморнефтегазу".

Источник: "Крыминформ", российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов в Telegram, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей".

Прямая речь Гончаренко: "Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян".

Детали: По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны пытаются проводить спасательные работы.

По данным крымской коллаборантки Ольги Ковитиди, в результате ракетного удара, три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения. Добыча сейчас прекращена.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойка" поближе к Крыму.
  • 23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойка" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.
  • В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

Темы: войнаЧерное море
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