В Киеве разоблачили группировку, которая сбывала оружие и наркотики

В Киеве разоблачили преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов, а также наркотиков.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, жители столицы от 28 до 39 лет наладили схему по изготовлению и сбыту в особо крупных размерах психотропного вещества – амфетамин. В целях конспирации своей деятельности злоумышленники оборудовали нарколабораторию в гаражном боксе на территории Дарницкого района. Товар реализовывали через доверенных лиц оптовыми и розничными партиями. Также желающие могли приобрести у членов группы оружие и боеприпасы.

У фигурантов проведено 23 санкционированных обыска. Изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, около 1 кг амфетамина, каннабиса, прекурсоры, электронные весы, деньги.

Также в ходе обысков изъято большое количество патронов разного калибра, автоматическое оружие типа АКС-74У, АК-47, гранаты типа Ф-1, РГД-5, РГН, средства подрыва типов УЗРГМ-2, УДЗ, пиротехнические средства, коммунистические знаки, флаг Российской Федерации и флаг со свастикой.

Пятеро участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения. Устанавливаются каналы поступления оружия и боеприпасов.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 УК Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении КМУ ДВБ ЧП Украины.