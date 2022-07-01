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Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 17:55

Более трех десятков российских олигархов, связанных с торговлей оружием, а также не менее 14 российских оборонных предприятий, пока избежали санкций Запада в связи с начавшейся Россией полномасштабной войной в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

К примеру, бывший министр транспорта РФ, крупнейший акционер концерна "Калашников" Алан Лушников пока не находится под западными санкциями. Сам концерн с 2014 года находится под санкциями США из-за аннексии Крыма, а в этом году к ним присоединились ЕС и Великобритания.

"Калашников" отвечает за 95% российского производства ручных пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого стрелкового оружия.

Аналогичная ситуация – с концерном "Алмаз-Антей", специализирующимся на производстве ракет и противоракетных систем. В то время как против предприятия введены санкции США, ЕС и Британии, его генеральный директор Ян Новиков под ограничениями не находится.

Среди других компаний, избежавших западных санкций из-за агрессии РФ в Украине, – "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковое и противовоздушное оружие для российской армии; Климовский специализированный патронный завод и Новосибирский стрелковый завод, производящие магазины для автоматов Калашникова и пистолетов.

Одна из наиболее известных компаний российского оборонного сектора, на которую санкции не были наложены - "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации "Ростех", крупнейшей в военно-промышленном комплексе РФ.

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Reuters предполагает, что одной из причин такого шага является то, что "ВСМПО-Ависма" имеет дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Отметим, что предприятие поставляет сырье, в частности, для изготовления самолетов Су-34, которые использовались в войне в Украине.

После того как Reuters передал перечень с российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, против части из них санкции все же были введены. В то же время, руководство этих предприятий преимущественно избежало ограничений.

Например, санкции не были введены против генерального директора "Конструкторского бюро машиностроения" Сергея Питикова. Его предприятие занимается, в частности, изготовлением ракет "Точка-У", которыми был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске.

Темы: оружиеРосcиясанкции
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