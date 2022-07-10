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На Южнобужском направлении враг сосредоточился на недопущении наступления ВСУ – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 07:26
На Южнобужском направлении враг сосредоточился на недопущении наступления ВСУ – сводка
украинские военные, фото: Генштаб

На Южнобужском направлении российские войска обстреливают населенные пункты и сосредоточились, чтобы не допустить наступления Сил обороны Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаударов. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

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На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск.

Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций ВСУ, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

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Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

Темы: войнаВооруженные силы
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