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ВСУ отбили разведку боем возле Мазановки, оккупанты с потерями отошли – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 18:51
ВСУ отбили разведку боем возле Мазановки, оккупанты с потерями отошли – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили российскую разведку боем на Славянском направлении, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Славянском направлении враг производил огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоне и Сулыговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

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Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты, благодаря умелым действиям украинских воинов, откровенно провалили и с потерями отошли".

Детали: На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

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Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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