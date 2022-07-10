ВСУ отбили разведку боем возле Мазановки, оккупанты с потерями отошли – сводка Генштаба
Украинские военные отразили российскую разведку боем на Славянском направлении, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Дословно: "На Славянском направлении враг производил огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоне и Сулыговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.
Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты, благодаря умелым действиям украинских воинов, откровенно провалили и с потерями отошли".
Детали: На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.
На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.
Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.