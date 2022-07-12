Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уже уничтожили 37 470 российских оккупантов

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 09:07
Фото с Facebook Сухопутных войск ВСУ

За 139 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 37 470 военных, 1 649 танков и 3 729 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 649 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 829 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 (+3) ед,
  • специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы

Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию

В Украине задержан белорусский пограничник, незаконно пересекший границу - СМИ

фотоЯрославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники

Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле по разблокированию зерна

Все новости...
Росcия
Полномасштабная война в Украине. День 139. ОНЛАЙН
Важно ли признание "Вагнер" иностранной террористической организацией?
Что делать с ядерной страной, которая ведет себя как шизофреник. Интервью с Питером Померанцевым
Последние новости
00:06
Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району
23:55
Президент Литвы призвал Запад подражать его стране – разорвать экономические связи с РФ
23:47
Министр обороны Польши "привез" Украине САУ Krab – Зеленский
23:36
видеоРоссияне бьют по Николаеву из Херсона с С-300 и РСЗО
23:27
Польша может обучать у себя украинских военных – министр обороны
23:19
Экономические новости 12 июля: евро равен доллару, суда с зерном стоят в пробках
22:45
Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины
22:28
Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы
22:05
Ночлег у дороги и гром снарядов. История волонтерки, которая везет погибших военных домой
22:05
Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию
Все новости...