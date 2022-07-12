ВСУ уже уничтожили 37 470 российских оккупантов
Вторник, 12 июля 2022, 09:07
За 139 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 37 470 военных, 1 649 танков и 3 729 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 649 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 829 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед,
- крылатых ракет – 155 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 (+3) ед,
- специальной техники – 66 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
ВИДЕО ДНЯ