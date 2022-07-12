Суд ЕС признал частично приемлемым иск оператора СП2 об изменении правил Евросоюза

Суд ЕС признал иск компании Nord Stream 2 AG относительно изменений в евродирективе, которая распространяет некоторые правила внутреннего рынка на трубопроводы из третьих стран, частично приемлемым - после противоположного решения Суда общей юрисдикции ЕС.

Соответствующее коммюнике опубликовали 12 июля, пишет "Европейская правда".

В апреле 2019 года Евросоюз изменил газовую директиву, чтобы правила, применяемые к трубопроводам между двумя и более странами-членами, применялись в рамках ЕС также к газопроводам из и в третьи страны. Эти правила предусматривают, в частности, разделение структур, отвечающих за транспортировку газа и отвечающих за производство и поставку, которые определяют доступ третьих сторон к системам.

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Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG, "дочка" российского "Газпрома", обжаловала изменения в директиву в Суде общей юрисдикции ЕС. Решением от 20 мая 2020 года он отклонил иск как неприемлемый. Компания обжаловала решение в Суде ЕС.

Суд ЕС отмечает, что в целом все решения институтов, в том числе директивы, могут быть предметом иска, так как предполагается, что у них есть обязывающие юридические последствия. Чтобы лицо могло применить это право иска относительно акта, который его не касается - как в случае директивы, касающейся стран-членов, - нужно установить, что данный акт непосредственно затрагивает истца и не оставляет странам-членам свободы выбора по его имплементации.

Суд считает, что выводом о том, что при отсутствии дополнительных мер, одобренных на уровне стран-членов, директива сама по себе не может создавать обязательства для личности и влиять на ее правовое положение, суд общей юрисдикции нарушил свое обязательство оценивать эти последствия по существу, а не форме юридического акта.

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Также суд обращает внимание, что изменения в директиву, расширившие ее действие на интерконнекторы между странами-членами и третьими странами, влекут за собой подчинение соответствующих интерконнекторов этим правилам, поэтому изменения в директиву напрямую касаются правового положения компании Nord Stream 2 AG и суд общей юрисдикции, придя к противоположному выводу, допустил правовую ошибку.

Кроме того, суд отмечает, что страны-члены имеют определенное пространство для решений по исключениям и отступлениям от некоторых положений директивы при определенных условиях, но они невозможны в случае Nord Stream 2 AG, поскольку проект не отвечает этим условиям, и выбор возможен только в том, какими способами обеспечить разделение функций снабжения и транспортировки.

Суд пришел к выводу, что среди существующих и еще не построенных интерконнекторов "Северный поток-2" - единственный газопровод, к которому невозможно применить какие-либо исключения и отступление от правил, и из этого следует, что изменения в директиву напрямую относятся к Nord Stream 2 AG и поэтому иск следует признать приемлемым в пределах того, как это индивидуально относится к компании.

Дело передается обратно в суд общей юрисдикции для решения по существу иска.

Напомним, правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.