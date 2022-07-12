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В Госдепе США уверены, что Украина не допустит попадания американского оружия в чужие руки

Вторник, 12 июля 2022, 21:01
В Госдепе США уверены, что Украина не допустит попадания американского оружия в чужие руки
Бонни Дженкинс. фото из Википедии

Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства.

Об этом Дженкинс заявила во время онлайн-брифинга во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует", – отметила она.

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Представитель Госдепа США добавила, что в Вашингтоне регулярно оценивают риски возможного незаконного перемещения американского оружия и его потери на поле боя.

"Поэтому мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Поэтому, не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами", – подчеркнула Дженкинс.

Позже заместитель государственного секретаря США отметила, что "мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает, мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами, чтобы защитить и учесть оборудование, фактически поступающее в Украину, но мы также осознаем сложную ситуацию, которая существует".

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Отметим, что российская пропаганда не раз утверждала, что поступающая в Украину военная помощь западных стран якобы продается на "черном рынке", но подтверждений этих заявлений не было.

Как сообщалось, Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине.

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