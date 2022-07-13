"Газпром" говорит, что не может гарантировать работу "Северного потока"

Российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток", говоря, что не знает, вернет ли Канада турбину после ремонта.

С заявлением компания выступила в среду, сообщает "Европейская правда".

"Газпром" опубликовал свое сообщение после решения Канады разрешить вывоз турбины для компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

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"Газпром" не располагает ни одним документом, который позволяет компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для КС "Портовая", находящийся там на ремонте. В этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы компрессорной станции "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - заявила компания.

В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.

Ожидается, что "Северный поток" с годовой мощностью более 55 млрд кубометров будет простаивать до 21 июля в течение 10 дней, пока там проходит ремонт.

Европа и, в частности, Германия опасаются, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.

Напомним, Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

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