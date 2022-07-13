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"Газпром" говорит, что не может гарантировать работу "Северного потока"

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 19:15
Газпром говорит, что не может гарантировать работу Северного потока
ФОТО GETTY IMAGES

Российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток", говоря, что не знает, вернет ли Канада турбину после ремонта.

С заявлением компания выступила в среду, сообщает "Европейская правда".

"Газпром" опубликовал свое сообщение после решения Канады разрешить вывоз турбины для компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

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"Газпром" не располагает ни одним документом, который позволяет компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для КС "Портовая", находящийся там на ремонте. В этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы компрессорной станции "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - заявила компания.

В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.

Ожидается, что "Северный поток" с годовой мощностью более 55 млрд кубометров будет простаивать до 21 июля в течение 10 дней, пока там проходит ремонт.

Европа и, в частности, Германия опасаются, что Россия может продолжить запланированное техническое обслуживание, чтобы еще больше ограничить поставки газа, что разрушит планы заполнения хранилищ на зиму.

Напомним, Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

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Темы: ГазпромСеверный поток-2
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