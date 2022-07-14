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ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 07:03
фото: Генштаб

На Славянском и Бахмутском направлениях украинские защитники обили штурмовые действия врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается. На последнем враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении враг производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Каменки. Осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Темы: Вооруженные силывойна
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