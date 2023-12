В Николаеве прогремели более 10 взрывов, двое раненых

Утром 15 июля в Николаеве снова произошла серия взрывов, россияне попали в два университета, два человека ранены.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве!".

Детали: Взрывы раздались перед 8 утра.

Мэр призвал не выходить из домов и укрытий, пока продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 07:48, тогда же поступили сообщения о первых взрывах.

Сенкевич сообщил, что по состоянию на 09:15 известно о двух раненых.

Прямая речь Кима: "Утром, 15 июля, ориентировочно в 07:50, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется".

Детали: Ким также сообщил, что россияне атаковали два самых крупных униварситета города, и обнародовал видео в Twitter.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89