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В Николаеве прогремели более 10 взрывов, двое раненых

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 08:13
Взрывы в Николаеве, скриншот с видео ОВА

Утром 15 июля в Николаеве снова произошла серия взрывов, россияне попали в два университета, два человека ранены.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве!".

Детали: Взрывы раздались перед 8 утра.

Мэр призвал не выходить из домов и укрытий, пока продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 07:48, тогда же поступили сообщения о первых взрывах.

Сенкевич сообщил, что по состоянию на 09:15 известно о двух раненых.

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Прямая речь Кима: "Утром, 15 июля, ориентировочно в 07:50, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется".

Детали: Ким также сообщил, что россияне атаковали два самых крупных униварситета города, и обнародовал видео в Twitter.

Речь идет о Николаевском национальном университете имени Сухомлинского и Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

На местах работают спасатели и аварийные бригады.

Накануне, 14 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков в Корабельном районе Николаева загорелась сухая трава.

УП, дополнено
Темы: Николаеввойна
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