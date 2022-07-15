У Миколаєві прогриміли понад 10 вибухів, двоє поранених

Вранці 15 липня у Миколаєві знову сталася серія вибухів, росіяни влучили у два університети, двох людей поранено.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві!"

Деталі: Вибухи пролунали перед 8-ю ранку.

Мер закликав не виходити з домівок та укриттів, доки триває повітряна тривога.

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 07:48, тоді ж надійшли повідомлення про перші вибухи.

Сєнкевич повідомив, що станом на 09:15 відомо про двох поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Кіма: "Зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється".

Деталі: Кім також повідомив, що росіяни атакували два найбільших університети міста, й оприлюднив відео у Twitter.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Йдеться про Миколаївський національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.

Напередодні, 14 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків в Корабельному районі Миколаєва загорілася суха трава.