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У Миколаєві прогриміли понад 10 вибухів, двоє поранених

Олена РощінаП'ятниця, 15 липня 2022, 08:13
У Миколаєві прогриміли понад 10 вибухів, двоє поранених
Вибухи в Мкиолаєві, скриншот із відео ОВА

Вранці 15 липня у Миколаєві знову сталася серія вибухів, росіяни влучили у два університети, двох людей поранено. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві!" 

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Деталі: Вибухи пролунали перед 8-ю ранку. 

Мер закликав не виходити з домівок та укриттів, доки триває повітряна тривога.

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 07:48, тоді ж надійшли повідомлення про перші вибухи.

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Сєнкевич повідомив, що станом на 09:15 відомо про двох поранених.

Пряма мова Кіма: "Зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється".

Деталі: Кім також повідомив, що росіяни атакували два найбільших університети міста, й оприлюднив відео у Twitter.

Йдеться про Миколаївський національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

На місцях працюють рятувальники та аварійні бригади.

Напередодні, 14 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків в Корабельному районі Миколаєва загорілася суха трава.

УП, доповнено
Теми: Миколаїввійна
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