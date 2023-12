У Миколаєві прогриміли понад 10 вибухів, двоє поранених

Вранці 15 липня у Миколаєві знову сталася серія вибухів, росіяни влучили у два університети, двох людей поранено.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві!"

Деталі: Вибухи пролунали перед 8-ю ранку.

Мер закликав не виходити з домівок та укриттів, доки триває повітряна тривога.

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 07:48, тоді ж надійшли повідомлення про перші вибухи.

Сєнкевич повідомив, що станом на 09:15 відомо про двох поранених.

Пряма мова Кіма: "Зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється".

Деталі: Кім також повідомив, що росіяни атакували два найбільших університети міста, й оприлюднив відео у Twitter.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89