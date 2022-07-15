ВСУ отразили штурмы на Слобожанском и Донецком направлениях – сводка Генштаба

Украинские военные отразили штурмы оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Перемоги, Микильского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова.

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Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении, на отдельных участках, враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

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Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти несуразные попытки врага и отбросили его обратно.

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад.

В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.

С целью выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях в воздушном пространстве республики Беларусь отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Южнобужском направлении противник обстреливает позиции украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

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