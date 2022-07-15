Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отразили штурмы на Слобожанском и Донецком направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 18:41
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили штурмы оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Перемоги, Микильского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова.

Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении, на отдельных участках, враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

Противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти несуразные попытки врага и отбросили его обратно.

ВИДЕО ДНЯ

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад.

В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.

С целью выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки.

На Волынском и Полесском направлениях в воздушном пространстве республики Беларусь отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Южнобужском направлении противник обстреливает позиции украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Главное сегодня

Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Все новости...
HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян – Минобороны
Как в тире: ВСУ уничтожили 5 танков и 9 БМП врага и показали видео
Задержали поклонника россиян: искал тех, кто за деньги будет ставить "метки"
СБУ сообщила о "демилитаризации" двух вражеских самолетов на юге
Последние новости
04:45
МОУ: Только 30% российских ударов были по военным целям, остальные — по гражданской инфраструктуре
03:59
ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе
03:15
ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"
02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
Все новости...