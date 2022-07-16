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Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 14:50
Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине
Фото AFP via Getty Images

На двухдневной встрече в Индонезии министры финансов G20 достигли, как это было названо, "сильного консенсуса" по ряду вопросов, включая глобальную продовольственную безопасность, но остались разделенными по поводу войны России в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что разногласия помешали министрам финансов и главам центральных банков опубликовать официальное коммюнике, но группа согласилась с необходимостью решения проблемы обостряющейся продовольственной безопасности.

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Западные страны ввели жесткие санкции против России, обвинив ее в военных преступлениях в Украине. Другие страны G20, включая Китай, Индию и Южную Африку, были более сдержанны в своей реакции.

"Это сложное время, потому что Россия является частью G20 и не соглашается с нами по поводу того, как характеризовать войну", – сказала Еллен.

Высокопоставленные западные чиновники, включая Йеллен и министра финансов Канады Христю Фриланд, в пятницу осудили войну и раскритиковали российских чиновников за огромные экономические последствия, которые она повлекла за собой.

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Глава центрального банка Индонезии Перри Варджио в субботу призвал страны-члены оставаться сосредоточенными на целях глобального экономического восстановления, поскольку вторжение России омрачает последовательные раунды многосторонних переговоров.

Аналитики говорят, что невозможность договориться о коммюнике отражает слабость некогда мощной экономической группировки.

"Мы переживаем неуправляемый момент в мировой экономике, когда G20 парализована войной Путина, а G7 не в состоянии управлять глобальными общественными благами", – сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития Бостонского университета.

Министр финансов Индонезии Шри Мульяни, председательствовавший на двухдневной встрече, надеялся, что делегаты смогут совместно решить вопрос роста цен на сырьевые товары, эскалацию кризиса продовольственной безопасности и побочное влияние на способность стран с низким уровнем дохода выплачивать долги.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен накануне встреч министров финансов в Индонезии на этой неделе заявила, что российским чиновникам не место на них, учитывая войну против Украины.

Темы: Росcиявойнасанкции
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