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Оккупанты хотели захватить Углегорскую ТЭС, но их заставили отойти – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 18:33
Оккупанты хотели захватить Углегорскую ТЭС, но их заставили отойти – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

На Славянском и Бахмутском направлениях россияне пытались улучшить тактическое положение и установить контроль над Углегорской ТЭС, однако украинские военные заставили противника отойти.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

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Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневе, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и других. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти".

Детали: На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

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Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, Богородичное, Большая Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное, Ольговское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции украинских войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационные удары в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

"Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и устойчиво держат оборону", - заявили в Генштабе.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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