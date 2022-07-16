Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 18:45
Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче
Фото скриншот

Прокуратура Германии проводит расследование по поводу утечки информации немецкой разведки о преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в Буче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Как отмечается, германская Федеральная разведывательная служба (BND) и федеральное правительство, вероятно, не хотели, чтобы общественность узнала подробности массовых гражданских убийств. Утверждается, что депутаты Бундестага передали эту информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно.

Реклама:

Сейчас прокуратура проверяет политиков на предмет возможной государственной измены.

"Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем их", - сказала представитель власти в пятницу.

Новостной портал The Pioneer сообщил, что спикер Бундестага Бербель Бас ранее дала разрешение на так называемое уголовное преследование – по четырем делам, связанным с Комитетом обороны, и по трем другим, которые касаются других специализированных комитетов парламента.

ВИДЕО ДНЯ

Считается, что с заседания могла вытекать информация под грифом секретно. На встрече в начале апреля в Бундестаге присутствовало более 60 политиков и чиновников.

Согласно данным The Pioneer, глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн первой сообщила о случаях. "Новые и старые члены парламента должны понимать, что выдача тайн — это не тривиальное преступление, а наказания, связанные с разглашением тайн, не бумажные тигры, а могут привести к реальным последствиям", — сказала она.

В начале апреля немецкие СМИ сообщили, что BND представила в Бундестаге данные перехватов разговоров российских военных, обсуждающих убийства мирных жителей в Буче.

Записи BND свидетельствуют, что это не были ни случайные действия, ни действия отдельных солдат, вышедших из-под контроля. Речь идет о том, что солдаты говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни.

Как заявил представитель разведки в Бундестаге, это свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление.

Темы: БучавойнаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: