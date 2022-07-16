Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции в Средиземноморье

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 20:21
фото: NATO's Operation Sea Guardian/Facebook

Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж".

Об этом сообщили в МВД Грузии, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Морская операция НАТО по безопасности "MSO SEA GUARDIAN" началась в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001–2016 годах.

Операция SEA GUARDIAN – единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции – обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Эта операция направлена ​​на предотвращение каких-либо попыток террористической деятельности на море.

В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых групп в соответствии со стандартами оценки, установленными НАТО. После того, как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции "Морской страж".

"Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции", - говорится в сообщении МВД Грузии.

Темы: ГрузияНАТО
Главное сегодня

ISW прогнозирует, к чему приведет прекращение оперативной паузы со стороны России

фото, видеоВ Греции разбился украинский транспортный самолет – СМИ

Зеленский просит не верить фейкам: Сколько нервов портится

фотоЗадержан экс-начальник управления СБУ в Крыму: подозрение в госизмене

Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР

Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче

Все новости...
Грузия
Командир "Грузинского легиона": Сегодня победа Украины – это и победа Грузии
Командир рассказал о задачах "Грузинского легиона" на войны России в Украине
Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили: Украина – единственная страна, принявшая вызов варварской террористической России
Последние новости
05:23
Иран вводит санкции против 61 американца – Reuters
04:25
ISW прогнозирует, к чему приведет прекращение оперативной паузы со стороны России
03:47
В Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов – мэр
03:18
Мы не оставим вакуум, чтобы его заполнили Китай, Россия или Иран – Байден о Ближнем Востоке
02:48
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские склады и технику
01:48
фото, видеоВ Греции разбился украинский транспортный самолет – СМИ
01:23
видеоСМИ: в оккупированном Алчевске ВСУ уничтожили склад боеприпасов
00:51
Обстрелы Сумщины: более 140 прилетов за сутки
00:15
В Криворожском районе россияне сожгли урожай на нескольких десятках гектаров полей – Вилкул
23:42
Глава Сумской ОВА: Причин для лишних волнений в эти выходные нет
Все новости...