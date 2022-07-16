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Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции в Средиземноморье

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 20:21
Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции в Средиземноморье
фото: NATO's Operation Sea Guardian/Facebook

Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж".

Об этом сообщили в МВД Грузии, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Морская операция НАТО по безопасности "MSO SEA GUARDIAN" началась в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001–2016 годах.

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Операция SEA GUARDIAN – единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции – обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Эта операция направлена ​​на предотвращение каких-либо попыток террористической деятельности на море.

В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых групп в соответствии со стандартами оценки, установленными НАТО. После того, как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции "Морской страж".

"Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции", - говорится в сообщении МВД Грузии.

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Темы: ГрузияНАТО
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