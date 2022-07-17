Россия потеряла 50 тысяч военных погибшими и ранеными - оценка Британии

По оценкам британских военных, Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что дает "абсолютную уверенность" украинским вооруженным силам, что они победят в войне.

Такую оценку в воскресенье высказал глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Они (Украина) абсолютно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, что Россия испытывает проблемы - Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности", - сказал Радакин.

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Он уточнил, что это означает "50 тысяч российских солдат, погибших или раненых на войне, потерю почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России".

"Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить крупные города за месяц, Россия имела амбиции посеять раскол и давить на НАТО – такая Россия является вызовом мировому порядку, Россия терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия менее могущественное государство, чем это было в начале февраля", – подытожил он.

По оценкам западной разведки, потери, понесенные Россией с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы относительно запасов российского вооружения и боевого духа. Там сомневаются, что РФ выйдет на границы Донецкой области в 2022 году.

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А по данным британской разведки, Россия из-за больших потерь в Украине уже рассматривает нетрадиционные варианты вербовки желающих воевать, в том числе в российских пенитенциарных учреждениях.

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