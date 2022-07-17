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Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 18:30
Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для Северного потока
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Комитет по иностранным делам Палаты общин парламента Канады решил просить об объяснении двух министров в связи с решением правительства передать Германии турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Комитет решил призвать к объяснению министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Их будут просить провести такую ​​встречу до 22 июля в зависимости от их рабочего графика.

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Кроме того, на встречу приглашают посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабин Шпарвассер, посла ЕС Мелиту Габрич и представителей Конгресса украинцев Канады.

В своей аргументации парламентарии отмечают, что обеспокоены прецедентом отступления от санкций в условиях, когда Россия использует газ как оружие, и называют это "пощечиной украинцам" во время сложных испытаний.

"Важно, чтобы мы были решительны в своих действиях. Если этого не будет – Россия просто продолжит усиливать давление", – прокомментировал консерватор Гарнет Гениус.

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Консерваторы и Новая демократическая партия выступили со схожими инициативами рассмотреть решение о турбине на заседании комитета. Представители Либеральной партии, которую представляет и действующий премьер Джастин Трюдо, поддержали инициативу заслушать министров, но попытались ограничить продолжительность такой встречи и количество приглашенных к слову.

Среди консерваторов предлагали заслушать также вице-премьерку Христю Фриланд, украинку по происхождению, предполагая, что она, возможно, была не согласна с этим решением.

Напомним, на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", прошедшую техобслуживание в Канаде, в Германию.

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, в связи с этим подала в Канаде судебный иск.

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Темы: войнасанкцииКанада
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