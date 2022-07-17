ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

ВСУ отразили штурмы оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях и нанесли потери россиянам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

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На Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Сиверск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и других. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки украинские воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности неподалеку от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Травневого. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского.

"Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Непутевые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава", - говорится в сообщении.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и "бесславно прибегли к бегству".

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других. В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобужском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение украинских войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневе, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка и других. Нанес ракетные удары по Николаеву.

Идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Волфино, Белополье, Новые Вырки и Искрисковщина. Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей.

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