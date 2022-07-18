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Враг обстрелял город Никополь на Днепропетровщине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 00:40
Враг обстрелял город Никополь на Днепропетровщине
фото: ГСЧС

Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко сообщил об обстреле города Никополь.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов".

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Обновлено: Утром глава РВА сообщил, что уточняются масштабы разрушений.

Кроме того, есть потерпевшая, которую госпитализировали с ранением.

"Погибших не обнаружено", – написал Евтушенко.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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