Враг обстрелял город Никополь на Днепропетровщине
Понедельник, 18 июля 2022, 00:40
Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко сообщил об обстреле города Никополь.
Источник: Евтушенко в Telegram
Прямая речь: "Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов".
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Обновлено: Утром глава РВА сообщил, что уточняются масштабы разрушений.
Кроме того, есть потерпевшая, которую госпитализировали с ранением.
"Погибших не обнаружено", – написал Евтушенко.
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