В Кабмине прогнозируют новую волну переселенцев

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона.

Источник: Верещук в эфире национального телемарафона, "Суспільне"

Детали: По словам вице-премьера, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

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В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрировано только 4,5 миллиона переселенцев, хотя на самом деле речь идет о почти 7 миллионах человек.

Этому предшествовало: Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированных регионов на юге Украины эвакуироваться, чтобы не подвергаться опасности и облегчить работу ВСУ против российских захватчиков.