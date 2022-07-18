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Премьер Польши: пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас

Понедельник, 18 июля 2022, 11:37

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о самом низком уровне безработицы в стране и даже пригласил немцев приезжать на сбор урожая.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на польское агентство PAP.

"Мы прекрасно знаем, что массовая безработица и массовые поездки за хлебом, на спаржу в Германию, для мытья посуды в Великобританию должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают и собирают спаржу у нас. Приглашаем вас", - сказал Моравецкий. встречи с жителями Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве.

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По его словам, польское правительство продвигает "просоциальную политику, политику достоинства и инфраструктурное развитие".

Ранее Моравецкий не поддержал предложение министра юстиции своего правительства Збигнева Зьобро отказаться от средств ЕС на восстановление экономики после COVID-19, если Еврокомиссия будет настаивать на дальнейшей судебной реформе.

Он сказал, что для Польши было бы самоубийством отказаться от средств ЕС для постковидного восстановления экономики, которые можно направить на "инфраструктуру, субсидии фермерам, развитие пригородных зон, науку и исследования".

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Напомним, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова раскритиковала изменения в судебную реформу Польши, которые она внесла под давлением ЕС, угрожавшего лишить Варшаву финансирования из фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Темы: ПольшаГермания
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