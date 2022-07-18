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Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 13:29

Украина официально передала документы о ратификации Стамбульской конвенции заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге.

Об этом написала в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, сообщает "Европейская правда".

"Я тепло приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина – 36-е государство-участник этого знакового договора", - говорится в сообщении.

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Как известно, 20 июня Верховная рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

21 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Это решение, которое откладывалось много лет - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важны для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конце концов согласились поддержать статус кандидата для вступления в ЕС для Украины.

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Подробнее о значении Стамбульской конвенции для евроинтеграции - в статье Гендер с ограничениями: что изменит провал или успех ратификации Стамбульской конвенции

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