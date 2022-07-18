Берлин: РФ использовала турбину для "Северного потока" как повод прекратить поставки газа

По данным Минэкономики Германии, обслуживаемая Siemens турбина для газопровода "Северный поток-1" используется только как запасная, РФ использовала ее в качестве оправдания для прекращения поставок газа.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Это замена турбины для использования в сентябре", - сказала спикер министерства. По ее словам, это был повод со стороны российской стороны, что из-за ремонта этой турбины необходимо было прекратить поток газа через "Северный поток-1".

Немецкое правительство обратилось к канадскому правительству с просьбой о поставке обслуживаемой в Канаде турбины Siemens, чтобы не давать России повода для сокращения согласованных поставок газа. После этого Канада одобрила поставку турбины в Германию. Оттуда его должны вывезти в Россию. Где сейчас находится турбина и когда она должна прибыть в Россию, представитель министерства не сообщила.

Сейчас "Газпром" проводит работы на газопроводе "Северный поток-1", которые, как ожидается, будут продолжаться до 21 июля. Отвечая на вопрос, ожидает ли правительство, что газ снова будет подаваться по газопроводу, министерство экономики ответило, что готово ко всем сценариям. "Газпром" перед ремонтом снизил поток газа до 40% от объема.

Напомним, на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

Премьер Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.

ВИДЕО ДНЯ

В парламенте Канады инициировали специальное заседание, на котором хотят услышать объяснения министров по поводу такого решения, а Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск. по этому поводу.

Читайте также: Самая большая уступка Путину: как Германия и Канада не устояли перед шантажом РФ.