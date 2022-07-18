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Рада в первом чтении поддержала закон о лицах, не подлежащих мобилизации

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 15:54
Рада в первом чтении поддержала закон о лицах, не подлежащих мобилизации
ПРИЗЫВНИКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 7481 о расширении перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, речь идет о тех, чьи родные погибли на войне с Россией.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовали 298 народных избранников. Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре, 7 дней отведено на правки.

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В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан в связи с необходимостью "предусмотреть положения закона, которые позволяли бы получить отсрочку лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время операции действия военного положения".

Темы: мобилизациявойнаУкраина
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