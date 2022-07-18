ВСУ нанесли врагу потери на Славянском и Авдеевском направлениях – сводка Генштаба

Украинские военные нанесли врагу потери и заставили отойти на Славянском и Авдеевском направлениях, на Бахмутском направлении отразили штурм россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в направлении Изюм – Барвенково. Совершил артиллерийские обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.

Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.

На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Успеха не имеет. Боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Травневого и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.

Украинские защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое – Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не вел. Совершал артиллерийские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Тоненькое, Невельское, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Новополь, Гуляйполе, Юрковка, Орехов и Малые Щербаки. Нанес авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки.

На Северском направлении противник продолжает вести воздушную разведку украинских объектов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью недопущения продвижения украинских войск в сторону государственной границы.

Враг осуществил обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка, Слатино, Борщева, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяже. Нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления сил обороны, активно ведет воздушную разведку БпЛА.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое. А авиационные удары – возле Потемкино и Белой Криницы.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.

В Генштабе также отмечают, что личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины.