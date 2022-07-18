В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов

Комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что вместо конфискации активов России, оказавшихся замороженными из-за санкций, Европейский Союз может "удерживать" их как гарантию участия Москвы в послевоенном восстановлении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рейндерс рассказал в интервью Reuters.

Он напомнил, что в настоящее время ЕС рассматривает возможность организации конфискации подсанкционного российского имущества без вынесения судебного приговора, "но это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом".

Еврокомиссар отметил, что США, Канада и Италия имеют опыт гражданской конфискации, но, по его мнению, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению – например, коррупционному, – чтобы конфискация была корректной с правовой точки зрения.

Как альтернативу Рейндерс предлагает держать российские активы замороженными, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины после завершения войны.

"Эти средства могут служить гарантией участия России в восстановлении Украины. Вместо конфисковать их можно длительное время держать замороженными", – объяснил свою позицию еврокомиссар.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации активов, попавших под санкции из-за войны России, и их использование в поддержку Украины.

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