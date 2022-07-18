В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов
Комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что вместо конфискации активов России, оказавшихся замороженными из-за санкций, Европейский Союз может "удерживать" их как гарантию участия Москвы в послевоенном восстановлении Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Рейндерс рассказал в интервью Reuters.
Он напомнил, что в настоящее время ЕС рассматривает возможность организации конфискации подсанкционного российского имущества без вынесения судебного приговора, "но это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом".
Еврокомиссар отметил, что США, Канада и Италия имеют опыт гражданской конфискации, но, по его мнению, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению – например, коррупционному, – чтобы конфискация была корректной с правовой точки зрения.
Как альтернативу Рейндерс предлагает держать российские активы замороженными, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины после завершения войны.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.
Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации активов, попавших под санкции из-за войны России, и их использование в поддержку Украины.
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